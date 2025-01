Inter-news.it - Inter, sei assenti sicuri per Inzaghi! Non partono a Venezia – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara a una sfida impegnativa in trasferta contro il, ma Simonedovrà affrontare la gara con una rosa ridotta causa infortuni. Ben sei giocatori non saranno disponibili per questa delicata partita, complicando le scelte del tecnico nerazzurro. TANTI– L’si prepara alla ripresa del campionato per sfidare ilin trasferta, anche se con ben sei. Si tratta di Raffaele Di Gennaro, Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi, Yann Bisseck e Henrikh Mkhitaryan. L’elenco degli indisponibili riflette la complessità di una stagione in cui infortuni e acciacchi stanno mettendo a dura prova la squadra. La notizia più recente riguarda Mkhitaryan, che non partirà pera causa di un affaticamento muscolare all’adduttore. Il centrocampista armeno, una pedina fondamentale nello scacchiere di, sarà sottoposto a ulteriori esami nei prossimi giorni, ma la sua assenza è un duro colpo per l’equilibrio del centrocampoista.