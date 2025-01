Lanazione.it - “Grave ma stabile”. Come sta Oliviero Toscani ricoverato in rianimazione

Cecina (Livorno), 11 gennaio 2025 – E’inall’ospedale di Cecina, 82 anni, uno dei fotografi più importanti e conosciuti d’Italia. Nella giornata di ieri, 10 dicembre, si era recato al pronto soccorso a causa di un malore. La situazione clinica di, in base a quanto appreso, sarebbema. Due anni fa gli è stata diagnosticata una malattia rara e incurabile, l'amiloidosi, resa pubblica dallo stesso fotografo nell'agosto scorso., che ha rivelato di aver perso 40 chili in pochi mesi, ha un podere nelle campagne tra Casale Marittimo e Bibbona. Il ricovero a Cecina è avvenuto in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute.