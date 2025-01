Thesocialpost.it - Francesco ucciso brutalmente a casa: “Decine di coltellate sul corpo”

BARI – È statocondiDogna, 63 anni, ritrovato morto mercoledì scorso nella sua abitazione a Santo Spirito, quartiere sul litorale nord di Bari. L’autopsia, eseguita oggi dal medico legale Davide Ferorelli presso il Policlinico di Bari, ha confermato la brutale dinamica dell’omicidio.Autopsia e indaginiL’esame autoptico, durato oltre otto ore, ha stabilito che Dogna è stato vittima di un’aggressione feroce. La relazione completa sarà pronta entro 90 giorni, periodo necessario per ulteriori accertamenti tossicologici e istologici. La salma è stata restituita ai familiari, che non hanno nominato consulenti tecnici per l’autopsia.Le indagini sono coordinate dalla pm Carla Spagnuolo della Procura di Bari e condotte dai carabinieri. Elementi cruciali per risalire al killer potrebbero emergere dall’esame del DNA su alcune tracce di sangue rinvenute lungo le scale del palazzo e sulla strada.