Flowserve già fuori in 56 | Garanzie per i superstiti

A pochi chilometri dalla Hydro, allaa Mezzago, l’altra vertenza che ha scosso questo lembo di Brianza negli ultimi mesi: 61 licenziamenti, (su 179 dipendenti), 56 dei quali diventati effettivi al 31 dicembre e 5 ricollocati all’interno. È sempre una succursale, ma questa volta di un gruppo americano dell’Oil&Gas. A chiudere perché esternalizzato in India, è il reparto produzione valvole. "Siamo davanti al profitto che a parole sbandiera l’importanza della responsabilità sociale, ma nei fatti è l’opposto. Si va dove la manodopera costa meno per guadagnare di più", dicono Adriana Geppert (Fiom-Cgil Brianza) e Gloriana Fontana (Fim-Cisl). A breve, i sindacati chiederanno un incontro all’azienda che aveva rotto le trattative, negando le uscite su basa volontaria. "Vogliamosul reparto superstite che sforna attuatori, altri componenti per gli impianti di estrazione del petrolio".