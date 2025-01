Formiche.net - Cosa ci fanno le navi da sbarco nel Sud della Cina?

Negli ultimi mesi gli analistidifesa hanno registrato una dinamica particolare nei cantieri navalicittadina di Guangzhou, nellameridionale: l’accumularsi di numerose chiatte equipaggiate con ponti stradali estremamente lunghi. Secondo diverse fonti, queste chiatte sarebbero destinate a operazioni dianfibio, offrendo un indizio visivo significativo di come potrebbe apparire un’eventuale invasione cinese di Taiwan.Le chiatte osservate nei cantieri di Guangzhou Shipyard International (Gsi) presentano una configurazione unica. Dotate di ponti stradali che si estendono per oltre 120 metri, queste strutture potrebbero essere utilizzate per collegare una spiaggia a una strada costiera o a una superficie dura. Al retro delle chiatte è presente una piattaforma aperta che consente l’attracco di altree il carico/scarico di veicoli e materiali pesanti, come carri armati e camion.