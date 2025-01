Ilrestodelcarlino.it - Clandestino scoperto in un residence

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alloggiava in modo irregolare e senza essere registrato in undi Cesena con la complicità della titolare della struttura ricettiva, una donna italiana di 76 anni. La polizia locale di Cesena in questi giorni ha effettuato specifici controlli in diverse strutture ricettive così come disposto da un’ordinanza del Questore. Nella struttura ispezionata gli agenti hanno trovato untrentenne di origine tunisina, pluripregiudicato, che alloggiava irregolarmente da oltre un mese. L’uomo è stato colpito da un provvedimento di espulsione e dall’ordine di lasciare il paese entro 7 giorni. Per la titolare della struttura, già nota al comando, è scattata la denuncia per violazione delle norme di pubblica sicurezza e sull’immigrazione. "Prevenire possibili rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica – commenta l’assessore alla sicurezza e Legalità Luca Ferrini – è un’operazione di particolare importanza tesa a far chiarezza su alcune situazioni di irregolarità presenti sul nostro territorio, a cominciare dagli esercizi commerciali e dalle strutture ricettive e alberghiere.