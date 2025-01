Lanazione.it - Ciak a Firenze e Prato: Ugo De Vita inizia le riprese de ‘Il muro’

Leggi su Lanazione.it

, 11 gennaio 2025 - Il 13 gennaio Ugo Deinizierà lede “Il muro”,tra le location di una produzione destinata alla televisione che evoca storica svolta del 10 gennaio 1990. A trattativa in corso con Cairo Comunications, con cui Ugo De, autore, attore e docente universitario, ha avuto già occasione di collaborare, in merito ai “passaggi televisivi” di dicembre e gennaio 2026, Deavvieràdel suo documentario, “Il muro”, destinato alla emittenza nazionale televisiva, pubblica e privata. Si tratta di una produzione di rilievo che prevede alcuni mesi di lavorazione in Italia e all’estero. Il film documentario sarà girato ae in altre città italiane, poi a Berlino, per uno sguardo alla città a trentacinque anni dalla “caduta” del muro.