Oasport.it - Chi saranno i tre giudici del processo Sinner al TAS: tra nomine e imparzialità

E’ ormai completo l’elenco dei treche emetteranno il verdetto sulla vicenda Clostebol, che ha coinvolto Jannik: a Ken Alo, avvocato nominato dalla WADA, e Jeffrey Benz, legale indicato da, si è aggiunto infatti Jacques Radoux, lussemburghese, presidente di nomina del TAS.Il collegio arbitrale sarà chiamato ad emettere il verdetto in seguito all’udienza dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport prevista mercoledì 16 e giovedì 17 aprile a Losanna, che si terrà a porte chiuse: nonostante ledi parte, i treimparziali, dunque potranno esprimere anche un parere contrario a chi lo ha designato.L’udienza si terrà nel corso della Settimana Santa, a pochi giorni dalla Pasqua, mentre il calendario ATP prevede i primi tornei in Europa sulla terra battuta, con l’azzurro che in quella settimana dovrebbe disputare il 500 di Monaco di Baviera, in Germania.