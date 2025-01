Tpi.it - C’è Posta per Te 2025: quante puntate, durata e quando finisce

C’èper Tesono previste per C’èper Te 2024, lo storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il sabato sera? Il numero esatto dellepreviste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di. La prima sabato 11 gennaio; l’ultima – salvo sorprese – sabato 15 marzo. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:Prima puntata: sabato 11 gennaioSeconda puntata: sabato 18 gennaioTerza puntata: sabato 25 gennaioQuarta puntata: sabato 1 febbraioQuinta puntata: sabato 8 febbraioPausa per evitare scontro con finale SanremoSesta puntata: sabato 22 febbraioSettima puntata: sabato 1 marzoOttava puntata: sabato 8 marzoNona puntata: sabato 15 marzoMa quanto dura () ogni puntata di C’èper Te? La messa in onda è prevista per il sabato sera a partire dalle ore 21,35 (circa) fino alle ore 01,05.