Ilrestodelcarlino.it - Carpi, una sconfitta che lascia tanti rimpianti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

PERUGIA 10 PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Torrasi (21’st Broh); Matos (32’st Bacchin), Di Maggio, Lisi (21’st Cisco); Montevago (49’st Leo). All. Zauli(4-3-1-2): Sorzi; Cecotti (39’st Rossini), Zagnoni, Panelli, Verza (1’st Calanca); Casarini, Amayah (21’st Campagna), Figoli; Puletto (39’st Petito); Stanzani (21’st Saporetti), Gerbi. A disp. Pezzolato, Furghieri, Mazzoni, Visani. All. Serpini Arbitro: Pizzi di Bergamo Reti: 2’st (rig.) Lisi Note: spettatori 3418. Espulso al 34’st Mezzoni per doppia ammonizione. Al 35’st Gemello para un rigore a Saporetti. Ammoniti Verza, Zagnoni, Mezzoni, Cecotti, Calanca, Torrasi. Angoli 7-7. Recupero 0’pt e 6’st. Ildell’emergenza, senza sei titolari, con la mediana inedita e i cambi limitati riesce nell’impresa dire Perugia senza punti ma pieno di