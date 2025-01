.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 15^ giornata

Leggi su .com

InB tutto riaperto: l’Ostra batte la Castelfrettese, il Montemarciano vince a Marzocca, il Borgo Minonna ad Osimo. Pari tra Labor e Staffolo, successo esterno del Castelbellino. Inbattuta d’arresto casalinga per la leader Le Torri Castelplanio per mano del Trecastelli. Successi per Arcevia, Chiaravalle, Cupramontana e Corinaldo IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 11 gennaio 2025 – Girone d’andata in archivio indi. Nel girone B di, in questa 15^, l’Ostrabatte la Castelfrettese e annulla il primo tentativo di fuga dei “Frogs”, portandosi al secondo posto a -3 dalla vetta. Al 91? vince anche il Montemarciano contro il Marzocca: la squadra di Caccia sale così in terza posizione a discapito proprio dei ragazzi di Sartini, agganciati dal Borghetto.