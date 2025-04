L Assigeco retrocede in B Verona è il suo boia

Assigeco appesa ad un filo per il discorso salvezza, e al PalaBanca arriva Verona. Sono due triple di Serpilli che infiammano all'inizio la gara, anche se dopo 4' di gioco il punteggio è sul 6 pari. La schiacciata di Vittorio Bartoli, fratello del Saverio piacentino, porta in vantaggio gli ospiti. Ilpiacenza.it - L'Assigeco retrocede in B: Verona è il suo boia Leggi su Ilpiacenza.it appesa ad un filo per il discorso salvezza, e al PalaBanca arriva. Sono due triple di Serpilli che infiammano all'inizio la gara, anche se dopo 4' di gioco il punteggio è sul 6 pari. La schiacciata di Vittorio Bartoli, fratello del Saverio piacentino, porta in vantaggio gli ospiti.

Potrebbe interessarti anche:

Assigeco e Bakery attese da partite chiavi per la salvezza

Trentaduesima giornata dei campionati di serie A2 e serie B Nazionale. La trasferta di Cividale ha allungato a quattro partite la striscia negativa dell’Assigeco Piacenza, che non è riuscita a dare ...

I 2005 Ferrari e Marangon fanno volare Cividale : Assigeco ko

Arriva un’altra sconfitta in terra friulana per l’Assigeco Piacenza dopo quella della scorsa settimana a Udine. Sul parquet del PalaGesteco di Cividale del Friuli i rossoblù giocano una gagliarda ...

Assigeco appesa ad un filo. Capitan Querci ci crede

Assigeco appesa ad un filo per il discorso salvezza, e al PalaBanca arriva Verona. Sono due triple di Serpilli che infiammano all'inizio la gara, anche se dopo 4' di gioco il punteggio è sul 6 ...

L'Assigeco retrocede in B: Verona è il suo boia. A2 Maschile in archivio: i tabelloni playoff e la fase salvezza. Basket, Serie A2: i verdetti. Ecco l'avversaria di Scafati ai playoff. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di ilpiacenza.it: L'Assigeco retrocede in B: Verona è il suo boia - Assigeco appesa ad un filo per il discorso salvezza, e al PalaBanca arriva Verona. Sono due triple di Serpilli che infiammano all'inizio la gara, anche se dopo 4' di gioco il punteggio è sul 6 pari. L ...

Da quanto emerge da ilcittadino.it: Altra sconfitta per l’Assigeco, ora per la retrocessione manca solo l’aritmetica - C’è un altro bollino nero a contrassegnare il week end del basket maschile lodigiano. L’Assigeco perde “on the road” a Lecce contro Nardò (74-70) quindicesimo turno del girone di ritorno dell’A2, fine ...

Lo segnala sportpiacenza.it: L’Assigeco cade a Nardò: resta solo l'aritmetica a evitare la retrocessione in Serie B - La squadra di Manzo sconfitta 74-70 nel decisivo scontro diretto. Il tecnico: «Ci è mancata la zampata finale in una partita decisa nell’ultimo quarto dalla fisicità e dai rimbalzi» ...