Inter Cagliari 3 1 Bisseck scaccia gli spettri Lavoro completato

Inter-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 2-0SECONDO TEMPO – Non appena si apre la ripresa, la paura è quella di rivedere il copione già visto contro Udinese e Parma. Al 48?, infatti, un cross di Augello dalla sinistra trova Piccoli colpevolmente tutto solo a centro area, colpo di testa e Cagliari che accorcia le distanze con il 2-1. Fortunatamente è un pericolo solo momentaneo, dal momento che al 56? Dimarco pennella un calcio d’angolo perfetto e Bisseck con uno stacco imperioso salta sopra a Mina, mandando in porta di testa il gol del 3-1. È di fatto la rete che chiude i giochi: tanta gestione da parte dei nerazzurri fino a fine gara, salvando anche energie preziose per la gara contro il Bayern Monaco. Inter-news.it - Inter-Cagliari 3-1, Bisseck scaccia gli spettri! Lavoro completato Leggi su Inter-news.it Termina 3-1, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 2-0SECONDO TEMPO – Non appena si apre la ripresa, la paura è quella di rivedere il copione già visto contro Udinese e Parma. Al 48?, infatti, un cross di Augello dalla sinistra trova Piccoli colpevolmente tutto solo a centro area, colpo di testa eche accorcia le distanze con il 2-1. Fortunatamente è un pericolo solo momentaneo, dal momento che al 56? Dimarco pennella un calcio d’angolo perfetto econ uno stacco imperioso salta sopra a Mina, mandando in porta di testa il gol del 3-1. È di fatto la rete che chiude i giochi: tanta gestione da parte dei nerazzurri fino a fine gara, salvando anche energie preziose per la gara contro il Bayern Monaco.

