Turchia arrestato trafficante di esseri umani ricercato dall’Italia

Imolaoggi.it - Turchia, arrestato trafficante di esseri umani ricercato dall’Italia Leggi su Imolaoggi.it Il capo del gruppo criminale che ha favorito l'immigrazione illegale verso l'Italia è stato individuato e catturato a Istanbul

Potrebbe interessarti anche:

Migranti - in Turchia arrestato un trafficante di esseri umani : era ricercato in Italia

Importante colpo al traffico illegale di migranti: è stato arrestato il capo di un'organizzazione che trattava l'immigrazione clandestina. L'uomo è stato arrestato in Turchia dopo un'operazione ...

Migranti : arrestato in Turchia sospetto trafficante ricercato dall’Italia

Milano, 12 apr. (LaPresse) – “È stato arrestato a Istanbul il capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir’, ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esseri umani e ...

Migranti - arrestato in Turchia sospetto trafficante ricercato dall’Italia

È stato arrestato a Istanbul il capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir‘, ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esseri umani e traffico di migranti. È quanto ...

Arrestato in Turchia un trafficante di esseri umani ricercato in Italia. Traffico di migranti, arrestato in Turchia un trafficante di esseri umani ricercato dall’Italia. VIDEO Turchia, arrestato a Istanbul trafficante di essere umani ricercato dall'Italia. Arrestato a Istanbul il trafficante di essere umani ricercato in Italia: gestiva gli sbarchi clandestini. Migranti, arrestato in Turchia trafficante di esseri umani ricercato dall'Italia. Migranti, Piantedosi: resta prioritario il contrasto ai trafficanti di essere umani. Ne parlano su altre fonti

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Turchia, arrestato a Istanbul trafficante di essere umani ricercato dall’Italia - “È stato arrestato a Istanbul il capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir‘, ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esseri umani e traffico di migranti“. È quanto ...

Risulta da fonti di msn.com che: Migranti, arrestato in Turchia trafficante di esseri umani ricercato dall'Italia - È stato arrestato a Istanbul un trafficante di esseri umani ricercato dall'Italia e ritenuto responsabile della tratta illegale dei migranti verso il territorio italiano. "Il capo del gruppo criminale ...

Da quanto emerge da gaeta.it: Traffico di esseri umani: catturato in Turchia un ricercato dall’Italia - Arrestato a Istanbul il trafficante di esseri umani Khodir, ricercato in Italia. La cattura segna un passo importante nella lotta contro la tratta illegale di migranti verso l'Europa.