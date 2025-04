PAGELLE E TABELLINO DI INTER CAGLIARI 3 1 Arnautovic sontuoso Carlos Augusto distratto

INTER fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli.L’esultanza di Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la pratica CAGLIARI per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. Arnautovic trascina i campioni d’Italia nel primo tempo: gol a sbloccare il risultato, prima dell’assist geniale per il bis firmato da capitan Lautaro Martinez. Dopo l’1-2 di Piccoli, ci pensa invece Bisseck a chiudere i conti. Carlos Augusto si distrae sulla rete dei sardi, disastroso Mina nel cuore della difesa ospite. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto Leggi su Calciomercato.it Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assistL’fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli.L’esultanza di(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la praticaper 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli.trascina i campioni d’Italia nel primo tempo: gol a sbloccare il risultato, prima dell’assist geniale per il bis firmato da capitan Lautaro Martinez. Dopo l’1-2 di Piccoli, ci pensa invece Bisseck a chiudere i conti.si distrae sulla rete dei sardi, disastroso Mina nel cuore della difesa ospite.

