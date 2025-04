Tensioni per il caso Almasri Birritteri lascia il ministero della Giustizia

Birritteri lascia l'incarico di capo del dipartimento degli affari di Giustizia del ministero di via Arenula. L'addio, che segue quello di altri due tecnici del dicastero guidato da Carlo Nordio e sembra precedere di poco un quarto forfait, sarebbe legato alle. Agrigentonotizie.it - Tensioni per il caso Almasri, Birritteri lascia il ministero della Giustizia Leggi su Agrigentonotizie.it Il magistrato agrigentino Luigil'incarico di capo del dipartimento degli affari dideldi via Arenula. L'addio, che segue quello di altri due tecnici del dicastero guidato da Carlo Nordio e sembra precedere di poco un quarto forfait, sarebbe legato alle.

Meloni è indagata per favoreggiamento e peculato nel caso Almasri

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è indagata dalla procura di Roma per favoreggiamento e peculato per il rimpatrio di Osama Almasri Njeem. Lo ha annunciato lei stessa sui suoi canali ...

Caso Almasri - indagati per favoreggiamento e peculato Meloni - Mantovano - Piantedosi e Nordio

La premier Giorgia Meloni insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il salentino Alfredo Mantovano, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Guardasigilli Carlo Nordio sono...

Piantedosi : “Almasri espulso perché pericoloso”. Cosa ancora non torna nel caso del generale libico

“Urgenti ragioni di sicurezza vista la pericolosità del soggetto”. È quanto dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riguardo l’espulsione di Almasri. Piantedosi: “Almasri espulso ...

