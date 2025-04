Salone del Mobile 2025 indotto da 278 milioni di euro Cresce 11 anche il numero di visitatori

indotto di 278 milioni di euro per Milano e il Salone del Mobile 2025. Il 73% del totale, con un incremento del 5,8% sul 2024, è grazie alla spesa turistica degli stranieri con 202,1 milioni di euro. Mentre è di 75,9 milioni di euro, in calo del 9,7%, la quota di spesa degli italiani.Lo stima il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (elaborazioni su dati Banca d'Italia, Salone del Mobile, AEFI, euroFair Statistics). L'incremento complessivo dell'indotto è dell'1,1% sul 2024 e anche i visitatori al Salone sono stimati in crescita dell'1,1%: 320.870 per il 64,1% italiani e il 35,9% stranieri. La spesa turistica pro capite è di 275,5 euro. Nell'indotto per il Salone del Mobile 2025 l'alloggio, con oltre il 41,4%, è la voce di spesa più importante seguita dalla ristorazione (30,4%), dallo shopping (23,6%) e dal costo dei biglietti (4,6%). Ilgiorno.it - Salone del Mobile 2025: indotto da 278 milioni di euro. Cresce (+1,1%) anche il numero di visitatori Leggi su Ilgiorno.it Milano –di 278diper Milano e ildel. Il 73% del totale, con un incremento del 5,8% sul 2024, è grazie alla spesa turistica degli stranieri con 202,1di. Mentre è di 75,9di, in calo del 9,7%, la quota di spesa degli italiani.Lo stima il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (elaborazioni su dati Banca d'Italia,del, AEFI,Fair Statistics). L'incremento complessivo dell'è dell'1,1% sul 2024 ealsono stimati in crescita dell'1,1%: 320.870 per il 64,1% italiani e il 35,9% stranieri. La spesa turistica pro capite è di 275,5. Nell'per ildell'alloggio, con oltre il 41,4%, è la voce di spesa più importante seguita dalla ristorazione (30,4%), dallo shopping (23,6%) e dal costo dei biglietti (4,6%).

