Video Gol Inter Cagliari 3 1 highlights e sintesi

Inter conferma il suo ottimo momento e supera anche il Cagliari a San Siro, mantenendo la testa della classifica. La squadra di Inzaghi parte forte e mette subito le cose in chiaro.Al 13’, Carlos Augusto sfonda a sinistra e trova. Milanotoday.it - Video Gol Inter-Cagliari 3-1, highlights e sintesi Leggi su Milanotoday.it Dopo il successo in Champions contro il Bayern Monaco, l’conferma il suo ottimo momento e supera anche ila San Siro, mantenendo la testa della classifica. La squadra di Inzaghi parte forte e mette subito le cose in chiaro.Al 13’, Carlos Augusto sfonda a sinistra e trova.

Gol Lautaro - il capitano realizza il raddopio nerazzurro in Inter Cagliari - assist geniale di Arnautovic – VIDEO

di RedazioneGol Lautaro, il capitano realizza il raddopio nerazzurro in Inter Cagliari. Arnautovic protagonista di un assist geniale – VIDEO Inter Cagliari si è messa in discesa per i nerazzurri, ...

Gol Arnautovic - l’austriaco sblocca Inter Cagliari – VIDEO

di RedazioneGol Arnautovic, l’attaccante austriaco sblocca Inter Cagliari. Cambia il parziale a San Siro – VIDEO Si sta giocando Inter Cagliari, i nerazzurri sono partiti subito forte a San Siro ...

Gol Piccoli - il Cagliari accorcia le distanze contro l’Inter – VIDEO

di RedazioneGol Piccoli, il Cagliari inizia bene il secondo tempo e accorcia le distanze nel match contro l’Inter – VIDEO Si sta giocando il secondo tempo di Inter Cagliari, il primo tempo era ...

Video Gol Inter-Cagliari 3-1, highlights e sintesi. Inter-Cagliari 3-1: video, gol e highlights. VIDEO Inter-Cagliari 3-1, Bisseck vola e spegne le speranze dei rossoblù. Serie A, Venezia-Monza finisce 1-0. Alle 18 iniziata Inter-Cagliari, poi Juve-Lecce. VIDEO. Gol Piccoli, l'attaccante del Cagliari riapre a partita contro l'Inter! - VIDEO -. Cagliari-Inter 0-3, la sintesi della partita.

In base alle informazioni di cagliarinews24.com: Gol Piccoli, l’attaccante del Cagliari riapre a partita contro l’Inter! – VIDEO - Gol Piccoli, il giocatore classe 2001 del Cagliari ha segnato la rete del momentaneo ... ha trovato la giusta coordinazione punendo il portiere dell’Inter del tecnico Simone Inzaghi. Il video: Yerry ...

Da quanto emerge da onefootball.com: ?? Inter-Cagliari 3-1 | Piccoli gol, Sommer ?? Bisseck risolve, Zalewski ?? | OneFootball - Cross perfetto dalla sinistra di Augello, Piccoli stacca più in alto di tutti e, lasciato colpevolmente solo, schiaccia di testa il pallone del 2-1. Sommer furioso, così come Inzaghi e i sardi ...

Lo segnala eurosport.it: Le pagelle di Inter-Cagliari 3-1: Arneutovic incanta il Meazza, Lautaro Martínez in gol. Deludono Palomino e Zappa - SERIE A - I voti ai protagonisti di Inter-Cagliari 3-1 con le pagelle della partita: il migliore è Arnautovic, che segna un gran gol e serve un assist al bacio ...