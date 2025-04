Terzo mandato chance per Fedriga

La Consulta infrange i sogni di Zaia e Fontana: il limite di due incarichi vale per tutte le Regioni a statuto ordinario. Intanto i dem corteggiano la virostar Viola per il Veneto.

Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia

Si sa che le sentenze lasciano scontento qualcuno, e in questo caso a rimanere deluso per la decisione della Corte Costituzionale sul terzo mandato è anche il Governatore del Veneto Luca Zaia. La ...

Massimiliano Fedriga aperto al terzo mandato in Friuli Venezia Giulia

"Mi piace molto fare il presidente di regione e rispondere alla mia terra". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sul terzo ...

Fedriga - "terzo mandato? Mi piace molto fare il presidente della Regione"

"Mi piace molto fare il presidente di regione e rispondere alla mia terra". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, come riporta l'Ansa. "La Corte Costituzionale – ha ...

Lo rende noto repubblica.it: Terzo mandato, adesso ci prova Fedriga in Friuli-Venezia Giulia: “Pronto a ricandidarmi” - Il governatore leghista pensa già al tris nonostante la sentenza della Corte Costituzionale. Che vale per le Regioni ordinarie. E la sua è a statuto speciale ...

Lo segnala opinione.it: TERZO MANDATO, LE SITUAZIONI OPPOSTE DEI LEGHISTI ZAIA E FEDRIGA - I presidenti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia vivono, tra delusione e voglia di rilancio, situazioni opposte. Luca Zaia e Massimiliano Fedriga tuonano dopo il “no” della Consulta al terzo mandato di ...

Come riferisce ilgazzettino.it: Terzo mandato, il blocco non tocca il Friuli ma l’ipotesi di un Massimiliano Fedriga tris rischia di riaprire lo scontro - TRIESTE - Non ci sono dubbi. Secondo diversi giuristi del Friuli Venezia Giulia la sentenza della Consulta che vieta il terzo mandato non riguarda le regioni a statuto speciale. Anche ...