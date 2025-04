Incendia uno scooter si barrica in casa e minaccia di far saltare il palazzo

Incendia scooter e si barrica in casa, arrestato un 56enne in provincia di Napoli che minacciava di far esplodere un palazzo. La Polizia di Stato ha arrestato per incendio doloso un 56enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia anche specifici. Lo stesso è stato denunciato per procurato. Napolitoday.it - Incendia uno scooter, si barrica in casa e minaccia di far saltare il palazzo Leggi su Napolitoday.it e siin, arrestato un 56enne in provincia di Napoli cheva di far esplodere un. La Polizia di Stato ha arrestato per incendio doloso un 56enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia anche specifici. Lo stesso è stato denunciato per procurato.

Torre Annunziata: incendia scooter e si barrica in casa, arrestato 56enne. Incendia uno scooter, si barrica in casa e minaccia di far saltare il palazzo. Si barrica in casa e minaccia di far esplodere il palazzo, terrore a Torre Annunziata.

In base alle informazioni di napolitoday.it: Uomo si barrica in casa minacciando di far saltare tutto, evacuate 6 famiglie - Prima ha dato fuoco ad un veicolo stringendo una bombola di gpl tra le mani, poi si è barricato in una palazzina ...