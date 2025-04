L8217Inter batte 3 1 il Cagliari e allunga in vetta i nerazzurri sono momentaneamente a 6 sul Napoli

Cagliari a San Siro: il 3-1 nerazzurro firmato Arnautovic, Lautaro e Bisseck porta il vantaggio sul Napoli in cima alla classifica a 6 punti. Leggi su Fanpage.it L'Inter ha poche difficoltà nel superare ila San Siro: il 3-1 nerazzurro firmato Arnautovic, Lautaro e Bisseck porta il vantaggio sulin cima alla classifica a 6 punti.

Nel primo tempo la Samb gestisce il gioco ma va al tiro solo con Paolini da 35 metri, mentre Vutahj ci prova dal limite per il Chieti senza inquadrare lo specchio. Al 42', la Samb recupera palla ...

In un’edizione segnata da eventi drammatici come i devastanti incendi a Los Angeles, il mondo del cinema si è unito per celebrare Emilia Pérez, il narco-musical targato Netflix che affronta temi di ...

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di ...

