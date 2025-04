L Ekipe Orizzonte chiude la regular season con una vittoria

Ekipe Orizzonte chiude la regular season del campionato con l’ennesima vittoria, davanti al pubblico amico della piscina di Nesima. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 15-4 la SS Lazio Nuoto nel diciottesimo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile, al termine di una sfida mai in. Cataniatoday.it - L'Ekipe Orizzonte chiude la regular season con una vittoria Leggi su Cataniatoday.it L’ladel campionato con l’ennesima, davanti al pubblico amico della piscina di Nesima. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 15-4 la SS Lazio Nuoto nel diciottesimo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile, al termine di una sfida mai in.

LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 7-5 - Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA : Bettini segna con il pallonetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.30 Fase concitata del match. 2.37 Goool, Ranalli ne approfitta sul primo palo, SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 7-5. 3.05 Sesena risponde al tiro di Leone. 4.21 ...

LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 10-7 - Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA : quarto titolo per la squadra giallorossa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui, la SIS Roma vince la Coppa Italia 10-7 contro L’Ekipe Orizzonte, quarto titolo per le giallorosse. 1.19 Gooool, Chiappini, tiro che rimbalza ...

LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 1-0 - Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA : Chiappini sblocca il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.59 Conclusione alta di Leone. 4.50 Goooool, Chiappini trova il buco giusto sul primo palo, SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 1-0. 5.00 Traversa di Halligan. 6.05 ...

