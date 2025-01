Quotidiano.net - Addio a Sam Moore, leggenda del soul e metà del duo Sam & Dave

È morto all'età di 89 anni Sam, gigante deldel duo Sam- in coppia conPrater, morto nel 1988 - celebre per grandi successi comeMan e Hold On, I'm Comin'. Il suo agente, Jeremy Westby, ha fatto sapere cheè morto venerdì a Coral Gables, in Florida, mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico. Lo annunciano i media americani., che ha influenzato musicisti tra cui Michael Jackson, Al Green e Bruce Springsteen, era stato inserito insieme aPrater nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992. Lo statusrio di Samera talmente importante che alla Stax Records di Memphis, Tennessee, erano secondi solo ad Otis Redding. Il duo trasformò la "chiamata e risposta" della musica gospel in uno spettacolo frenetico sul palco e registrò alcuni dei successi più duraturi della musica, che comprendono anche You Don't Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby e I Thank You.