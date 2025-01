Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo chiamato nostro figlio Lucifero, è nato nella sala parto sei ed è stato messo sul letto sei della stanza sei. Siamo genitori normali e amorevoli”: la storia di Jess e Stefan

Avevano già deciso che lo avrebberoLucifer,, per vialoro passione per la serie Netflix che si chiama appunto così e narra le vicende dell’angelo “precipitato nell’Inferno”. Poi perBell, 25 anni, eWake, 27 anni, sono state determinanti le coincidenze in ospedale: Lucifer ènumero sei, poie il suo bimbo sono stati trasferiti sulnumero seinumero sei del James Cook University Hospital di Middlesbrough.Insomma, un 666 che lega tutto al mondo del Diavolo anche se per i due neosignifica “portatore di luce” e nulla ha a che fare con cose demoniache. La coppia di Redcar, nel North Yorkshire, è stata sommersa da una valanga di insulti perché l’ospedale ha inserito il piccolo in un post Facebook per celebrare i bimbi nati il primo giorno del 2025: i commenti negativi erano rivolti sia al primo nome, appunto, che al secondo, Gary, che ihanno spiegato di avere scelto per ricordare lo zio morto da piccolo.