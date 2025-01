Zucchero per la prima volta al Circo Massimo, il 23 e 24 giugno

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –sarà protagonista per laaldi Roma, in due concerti che si terranno il 23 e 24prossimi. Nell’ambito del tour ‘Overdose D’Amore’, che lo porterà questa estate negli stadi di Ancona (19), Bari (21), Torino (26) e Padova (28),Fornaciari tornerà nella Capitale a due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla. Per due date alche si annunciano memorabili. Le date aldi Roma sono in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. “Siamo felici di annunciare la presenza dialche arricchirà il già ampio cartellone di grandi eventi concertistici di Roma del 2025– afferma l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato -.