Quotidiano.net - Ucciso in strada a 17 anni, l’ipotesi: lite per un’amica. Sei indagati per omicidio

Firenze, 10 gennaio 2025 – “Mi devo togliere questo peso”, ha detto ai genitori. E si è presentato spontaneamente ai carabinieri a dire che, nella notte di spranghe e coltelli in cui ha perso la vita il 17enne Maati Moubakir, c’era anche lui. Ma non solo lui: sono sei (il più grande ha 22, il più giovane è diventato maggiorenne lo scorso settembre) gliper la rissa avvenuta all’alba di domenica 29 dicembre, rissa culminata nell’del giovane di Certaldo. Però, la posizione centrale dell’inchiesta condotta dai carabinieri, sembra proprio quella di un italiano di Campi Bisenzio, 19ancora da compiere, che sabato scorso ha suonato alla caserma dei carabinieri di Signa per collocarsi nelle strade di Campi, cittadina alla periferia di Firenze, dove si sarebbe consumato un violento scontro fra bande finito nel sangue.