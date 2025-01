Lanotiziagiornale.it - Trump condannato per il caso Stormy Daniels, ma evita multe e carcere

Sì alla condanna, no al. Donald, neo-presidente degli Stati Uniti, è statoneldei pagamenti a, ma comunque non andrà in. La decisione è stata comunicata dal giudice Juan Merchan. Per il presidente Usa non verrà comminata neanche una multa, ma la condanna macchia la sua fedina penale.per il, ma non va inLa sentenza prevede una “scarcerazione incondizionata” che, quindi, macchia la fedina penale, pur senza nessuna pena. Resta, però, una condanna penale storica per un presidente eletto degli Stati Uniti:, infatti, entrerà in carica a partire dal prossimo 20 gennaio. Il giudice del tribunale di New York hail tycoon per 34 capi di imputazione legati alla falsificazione di documenti aziendali.