Skeleton CdM | Bagnis terzo a St Moritz Flock trionfa al femminile

Amedeosul podio St., in Svizzera, nella tappa valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di. L’azzurro conferma le ottime sensazioni date nella prima manche e conquista un grandeposto in 2’15?17 (1’07?54 e 1’07?63).non agguanta la seconda posizione per due centesimi. Davanti a lui c’è il tedesco Christopher Grotheer, che totalizza un complessivo 2’15?15. Vince dominando il britannico Matt Weston, che fa segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche (1’07?39 e 1’07?22) per un 2’14?61 combinato con mezzo secondo rifilato al secondo e alclassificato. Distacchi che aumentano con il tedesco Axel Jungk ai piedi del podio a 1?32 (2’15?93). Appena dietro ci sono lo statunitense Austin Florian, quinto in 2’15?95, l’austriaco Samuel Maier e il tedesco Lukas David Nydegger, entrambi sesti in 2’15?97.