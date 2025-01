Ilrestodelcarlino.it - Ricci regala la canotta ai cervelloni di Diariko

Il team di "" ne ha fatta un’altra delle sue. Il gruppo di ragazzi reggiani poco più che maggiorenni, che nel settembre del 2023 ha lanciato online un sito dedicato al mondo dei Numeri e una sorta di diario matematico quotidiano, ha catturato l’interesse di un campione di basket di serie A: nientemeno che il capitano dell’Olimpia Milano, l’azzurro Giampaolo "Pippo". Già, perché i cinque ragazzi reggiani che hanno dato vita a "" (Gaia Casolari, suo fratello Luigi, Alex Fazioli, Daniele Gelosini e Simone Guidetti) coniugano da sempre la passione per la matematica con quella dello sport, in particolare la pallacanestro. Sicchè, nel lanciare una nuova proposta via web, sempre dedicata ai numeri, hanno chiesto, e ottenuto, l’appoggio del forte giocatore dell’Armani e della Nazionale.