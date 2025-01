Omicidi challenge e bullismo | la nuova spaventosa adolescenza

Leggi su Ildenaro.it

Adolescenti a punta di lama, tra ferocia, rabbia ed incoscienza, è la lunga cronaca minorile di suicidi e accoltellamenti. Una violenza senza fine. Nel mondo ogni undici minuti un bambino o un adolescente si uccide. In Italia dal lockdown ad oggi l’incremento dei tentati suicidi nella fascia giovanile segna un più 40 per cento, riscontrato dal solo Ospedale Bambino Gesù di Roma. Nell’ultimo biennio, poi, c’è un tentativo di suicidio al giorno tra chi ha meno di diciotto anni, con un aumento esponenziale al cospetto del 2019. Alla base l’isolamento, la solitudine, il malessere interiore che non viene esternato e condiviso, ma anche l’istigazione dei social trae influencer improvvisati, perché ormai sulle piattaforme si condivide qualunque cosa e si diventa alla merce di chiunque.