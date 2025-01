Musica | Brunori Sas narro la rigenerazione e torno debuttante A marzo a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Sarà ‘L’albero delle noci’ il titolo del nuovo album diSas, che prenderà il titolo dal brano scelto dal cantautore per la sua partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston. A dare la direzione al nuovo album ha contribuito anche il sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l’intero disco al fianco di Dario. “Abbiamo fatto un lavoro dedicato a sfrondare i rami secchi – ha commentato– ea rimuovere il superfluo. Le canzoni per l’album sono uscite in realtà nell’ultimo anno, ma già prima ero contento perché è stata un’esperienza incredibile”. L’album, in uscita il 14 febbraio per Island Records, segnerà il risulla scena (discografica) dia cinque anni di distanza dal precedente lavoro da studio ‘Cip!’ e avrà una scaletta composta da dieci tracce, da ‘La vita com’è’, brano che ha impreziosito la colonna sonora del film ‘Il più bel secolo della mia vita’, passando dai singoli ‘La ghigliottina’ e ‘Il morso di Tyson ‘, pubblicato negli ultimi mesi.