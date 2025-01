Mattarella riceve Zelensky | Costante e inalterato sostegno a Ucraina

Leggi su Dayitalianews.com

L’incontro è avvenuto oggi, 10 gennaio, al Palazzo del Quirinale: “Lo facciamo per la sicurezza dell’intera Europa. Lei è il benvenuto in Italia e a Roma”.: “Lo aspetto a Kiev”Dopo l’incontro di ieri con la premier Giorgia Meloni, anche il presidente della Repubblica Sergioil presidente ucraino Volodymyr. All’incontro ha partecipato anche il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.: “a Kiev, lo facciamo per l’Europa”“Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale: lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch’io le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno,all’contro l’aggressione della Federazione Russa“, ha detto il Presidentendoal Quirinale.