L’anticipo di serie A Lazio-Como Butez subito titolare Fabregas | Possiamo sorprenderli

Ilvola stasera all’Olimpico di Roma, dove neldelle 20.45 cercherà di mettere in difficoltà la, priva di cinque titolari, fra infortuni e squalifiche., invece, sarà senza Goldaniga squalificato, più gli infortunati Sergi Roberto e Perrone. Per la partita sono stati convocati anche i due nuovi arrivati, il portieree Assane Diao, che ieri hanno disputato l’allenamento con la squadra.potrebbe partire dal 1’ al posto di Reina, mentre Diao è pronto per la fase conclusiva della gara. Dossena sostituirà Goldaniga al centro della difesa. Nel frattempo continuano le notizie di mercato, come quella prontamente smentita (dal diretto interessato) di Rashford e quella respinta dal Lione per Matic, che però continua a trattare con ilper un triennale. Lo spagnolo under 21, Fresneda, dovrebbe domani svolgere le visite mediche, mentre il nome nuovo per la difesa è Maxence Caqueret, difensore centraledel Lione: la valutazione è sui 15 milioni.