Thesocialpost.it - Incidente sulla Torino-Savona: auto contro tir. Grave un uomo di 50 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Unè avvenuto sull’strada, poco dopo il casello di Carmagnola. Una Lexus Ux si è schiantataun camion fermo a causa di un guasto. L’, guidata da undi 50, si è distrutta nell’impatto. Il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere.Leggi anche: Bologna,a Castel Maggiore: morto il 25enne Francesco CalabròL’è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso al CTO dicon l’elisoccorso. Le sue condizioni restano molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il camion in avaria era fermocarreggiata. Un altro tir si era fermato dietro di lui. La Lexus, probabilmente a causa della fitta nebbia che copriva la zona, non ha visto i mezzi fermi. L’impatto è avvenuto sul lato posteriore destro del camion.