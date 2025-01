Ilrestodelcarlino.it - Incendio da una canna fumaria. Sono due le famiglie evacuate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Paura mercoledì poco dopo le 23 nella frazione di Grottino dov’è divampato unche ha costretto duea lasciare l’abitazione. Il rogo si è originato da una: immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco cheintervenuti dal distaccamento di Senigallia con un’autobotte per domare le fiamme. I pompieri hanno subito messo in sicurezza l’area coinvolta evitando che l’potesse coinvolgere anche l’abitazione vicina. A causare i danni è stato il fumo che ha invaso entrambi gli appartamenti: ad avere la peggio è stato quello dov’è divampato il rogo, ma il fumo ha raggiunto anche quello adiacente rendendo impossibile la permanenza da parte dei proprietari che lo hanno dovuto lasciare per la notte. Lo stesso è stato per l’appartamento da dove si è originato l’