Gli ultimi undici secondi dell'inseguimento di Ramy: il contatto coi carabinieri, la curva, lo schianto

MILANO –in quaranta frame. I filmati vivisezionati e suddivisi in decine di fotogrammi. I due veicoli collocati con esattezza nello spazio e nel tempo, calcolando la loro larghezza e quella della carreggiata e inserendoli nel contesto di una strada illuminata solo da fanali e semafori. Trentotto pagine per passare ai raggi X le fasi finalitra il T-Max del ventiduenne tunisino Fares Bouzidi e una Giulietta del Radiomobile guidata da un vicebrigadiere di 37 anni, terminato con l’uscita di strada di entrambi i mezzi e con la morte del passeggero dello scooter, il diciannovenne egizianoElgaml. Il fascicolo di ricostruzione dinamica del Radiomobile della polizia locale, agli atti dell’inchiesta della Procura per omicidio stradale, non ipotizza responsabilità né trae conclusioni, limitandosi a cristallizzare le traiettorie per consegnare più elementi possibile a magistrati e tecnici.