Tvzap.it - Da “Amici” al grave incidente: chi è e cosa fa oggi la “ragazza occhi cielo”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Ad “” raggiunse il successo con il brano ““, anche se non riuscì a vincere quell’edizione, ma solo perchè insieme a lei c’era Emma Marrone, divenuta poi una cantante di fama internazionale. Poi ilche ha sicuramente avuto qualche ripercussione sulla sua carriera.la cantante cerca di rimettersi in gioco nel talent show “Ora o mai più” di Rai 1. (Continua.)Leggi anche: Loredana Bertè, sfogo sui social: la cantante tira in causa anche PutinLeggi anche: “Sanremo 2022”, guai per Amadeus: svelato per errore il nome di un super ospiteDa “” alCorreva l’anno 2010 e la giovane cantante conquistava le classifiche dei brani più ascoltati grazie alla sua “”. Aveva da poco terminato la sua esperienza nella scuola di “”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.