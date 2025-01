Lanazione.it - Corsi post laurea. I bandi dei master in scadenza

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Sono aperte le iscrizioni ad alcunidell’Università di Siena per il corrente anno accademico 2024-2025 e indirizzati a giovaniti e agli interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione e con perdi carattere professionalizzante. Entro il 3 marzo 2025 è possibile iscriversi aidi primo livello in: Advanced in Prosthodontic sciences; Area cardiovascolare per le Professioni sanitarie; Comunicazione d'impresa. Linguaggi, strumenti, tecnologie; Contemporary esthetics and digital dentistry; Fisioterapia applicata allo sport e alle attività artistiche; Infermieristica di area critica e dell'emergenza; Infermieristica in area cardiochirurgica; Orofacial pain and temporomandibular disorders; Prosthodontic sciences; Prosthodontics and new technologies.