Bucchioni netto | Frattesi deve far vedere di meritare l’Inter!

La cessione di Davidecattura l’attenzione di tutti, ma anche la suggestione Samuele Ricci per. Enzoparla di entrambi su Radio Sportiva.ADDIO? – Enzochiarisce le possibilità: «Marotta e Ausilio sono troppo bravi per pensare di dare al Napoli che si contende lo Scudetto Davide. Non ci andrà, mentre la Roma è dietro e potrebbe essere una soluzione. I nerazzurri chiedono 45 milioni e non credo che ci possa essere uno scambio. Non so se giocatori giallorossi possano essere appetibili. Ma come maichiede la cessione? Ha tutto per emergere, ha caratteristiche diverse rispetto a Barella. Io direi a lui di farche è da Inter! Gli allenatori vanno messi in difficoltà, fai fatica a togliere Barella ma possono giocare anche insieme. Fossi il procuratore digli consiglierei di rimanere in nerazzurro».