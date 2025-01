Quifinanza.it - Borse sostenute dalla solidità dell’economia USA nonostante la Fed

Si torna alla “normalità” sui mercati azionari, dopo le varie pause per le festività natalizie e di inizio anno. Gli investitori continuano a concentrarsi sulle prossime delle banche centrali, soprattutto alla luce cautela espressaFed sui tassi per il 2025, in vista delle politiche economiche di Donald Trump.In focus Fed e BCEI verbali della riunione del 17-18 dicembre della Federal Reserve hanno rivelato che “molti partecipanti” hanno visto la necessità di un “approccio cauto” alle decisioni di politica monetaria “nei prossimi trimestri”. Hanno citato diverse ragioni per questo, tra cui recenti dati di inflazione più elevati, attività economica resiliente e rischi di ribasso ridotti per il mercato del lavoro. Sono sorte anche preoccupazioni per potenziali cambiamenti nella politica commerciale e di immigrazione sotto la nuova amministrazione Trump.