Laprimapagina.it - `a voce d’`e creature: omaggio a Pino Daniele a Vibo Valentia il 31 gennaio

Venerdì 31, al Cinema Moderno di, si terrà lo spettacolo `a”. Una serata speciale, che vedrà la partecipazione di numerosi artisti di talento, non solo calabresi, che contribuiranno a creare un racconto musicale per celebrare la vita di uno dei più grandi artisti della musica italiana.L’obiettivo è offrire un evento emozionante e ricco di sentimento. I biglietti saranno disponibili presso la Mondadori die al Cinema Moderno. L’immagine della locandina è firmata da Dario Marsic, che “custodisce gelosamente le sue forbicine artistiche. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli sugli artisti coinvolti nell’evento” scrive in una nota Maria Teresa Marzano, direttore artistico dell’evento.