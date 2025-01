Terzotemponapoli.com - Zhegrova e il Napoli: un trasferimento complesso

L’agente di Edon, attaccante del Lille, ha parlato delle trattative in corso con il. Serxhio Mezi, intermediario per l’Italia, ha spiegato che ildel calciatore al club partenopeo dipende da numerose variabili. Non solo economiche, ma anche legate alla concorrenza di altri club di grande livello.Un mercato in fermento: le proposte persta vivendo un momento d’oro. Il suo rendimento, soprattutto in Champions League, ha attirato l’attenzione di molti top club europei. Secondo l’agente, il giocatore ha ricevuto ben dieci offerte da squadre in tutta Europa, segno della sua crescente reputazione. Tuttavia, il Lille ha alzato le pretese economiche, aumentando le difficoltà per chiunque voglia acquistarlo, con una cifra richiesta non inferiore ai 40 milioni di euro.