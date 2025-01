Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-01-2025 ore 07:10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio mulo dell’Unione Europea contro Le Mire imperialiste manifestate da Trump a cominciare dal caso Groenlandia territorio Danese dal 1953 la denuncia da Parigi Berlino oltre che da Bruxelles proteste anche da fare a me dal Messico ma il Tycoon in pizze e mostra una cartina col Canada negli Stati Uniti la premier Danese ha convocato per oggi una riunione di crisi con i partiti politici del parlamento scandinavo Cecilia sarà è tornata in Italia il volo che ha riportato a casa la giornalista è atterrato ieri pomeriggio a Ciampino a raccogliere i genitori la meloni e tajani prima foto l’abbraccio sulla pista col fidanzato è stato un bel gioco di squadra commenta la Premier azione del caso è stato del Governo italiano dall’inizio alla fine specifica Washington e sale a 5 morti e decine di feriti il bilancio degli incendi che stanno a Los Angeles in particolare la zona di altalena le fiamme ancora svolgono del tutto il controllo dei vigili del fuoco con 6000 ettari di terreno bruciati il pentagono in via ip130 Oltre 100 mila le persone già evacuate l’esercito israeliano ha ritrovato nella striscia di Gaza i corpi di due dei rapiti ottobre 2023 da matta avevano 22 53 anni ieri morti in combattimento altri tre soldati delle IDF la procura di Milano valuta di conquistare la uno più Carabinieri di omicidio volontario con dolo eventuale nel caso di rami il diciannovenne morto mentre sono scooter guidato da un amico scappava dai militari carabinieri non sono tutti uguali e ho fiducia in quelli giusti dice il padre della vittima lutto nel mondo del calcio è morto ieri all’età di 89 anni Fabio cudicini storico quartiere di Milano esoprannominato il ragno nero gioco anche nell’udinese nel Brescia col Club Rossonero vinse praticamente tutto dal 1977 Al 1972 e il mondo dello Sport dice addio anche a Rino Tommasi celebre giornalista firma di punta del grande tennis della grande boxe ed è tutto un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa