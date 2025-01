Amica.it - Tutte le volte che le reali hanno indossato un rossetto vivace

Facile da portare, ilnude è il prodotto più utilizzato dalle donne– duchesse, principesse, regine – che lo scelgono per le occasioni pubbliche nel rispetto del protocollo. Solo raresi sono mostrate con nuance più vivaci.Per partecipare a un evento organizzato da Vanity Fair nel 2023, Charlotte Casiraghi ha optato per unfucsia che esaltava anche di più la sua bocca carnosa mentre Lady Louise Windsor ha scelto un lipstick color fragola, dal finish cremoso, per una passeggiata a cavallo.Invece quello della defunta regina Elisabetta II per i rossetti era un amore smisurato infatti spesso indossava la nuance rosso corallo, dal sottotono caldo. Nel video di Amica.it, si scoprono le nuance scelta da Charlene di Monaco e Meghan Markle. GUARDA LE FOTOI rossetti rossi e le matite labbra da avere per creare meravigliose bold lips Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAleche leunAmica.