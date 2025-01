Notizie.com - Sciopero 10 gennaio 2025, a rischio treni e trasporto pubblico: tutti i settori coinvolti e gli orari città per città

Leggi su Notizie.com

La giornata di domani, 10, sarà molto complessa per alcuni a causa dellocon ilperin generale.Vi sveliamo quali sono inell’ennesimo “venerdì nero” di questo ultimo periodo con le fascee garantite e i servizi che non avremo a disposizione.10, a(ANSA) Notizie.comLa protesta sarà legata a tutto ilferroviario in genere compresi mezzi pubblici locali, aeroporti ma anche la scuola. Protagonista di questa movimentazione è Confail Faisa, un sindacato che ha voluto frenare per dare un segnale al paese. Questo fa sapere le motivazioni dello stop: “Le forti preoccupazioni sono legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e disaffezione al mondo dei trasporti”.