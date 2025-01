Lettera43.it - Roma, rapinata la villa di Maria Sole Agnelli a Torrimpietra

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio malviventi hanno rapinato ladi, 99 anni, sorella dell’Avvocato Gianni, a, nei pressi di. Durante il furto, un vigilante e una domestica sono stati presi in ostaggio dai rapinatori, che sono riusciti a entrare nella proprietà senza che la padrona di casa, addormentata, si accorgesse di nulla. La banda, composta da almeno cinque individui, ha portato via una cassaforte contenente oggetti di valore, inclusi gioielli e orologi, il cui valore è ancora in fase di stima.Come è avvenuto il furto a casa diL’azione è avvenuta a notte fonda, quando i malviventi hanno immobilizzato la guardia giurata all’ingresso della proprietà e, successivamente, la governante all’interno della. Gli ostaggi, illesi, sono riusciti a liberarsi solo dopo alcune ore e hanno dato l’allarme ai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.