Primavera C’è la Coppa Italia Arriva l’Hellas

SASSUOLO Non si accontenta del primato, riconquistato dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria. Vuole tutto, il tecnico dellaneroverde Emiliano Bigica, che spinge i suoi controVerona, che al Sassuolo contende oggi l’accesso ai quarti di finale di. "La competizione ci dà la possibile di vincere un trofeo in poche gare e vogliamo onorarla al meglio,ndo fino in fondo", dice ancora l’allenatore del Sassuolo, che tuttavia guarda con grande attenzione ad un avversario "organizzato, ostico e molto ben allenato". In campionato la partita contro gli scaligeri ad agosto, alla prima giornata, finì 1-1. "Vale la pena fare grande attenzione, visto che – chiude Bigica – si gioca in gara secca". In campo alle 15, prezzi iperpopolari (2 euro intero, 1 euro ridotto).