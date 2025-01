Ilgiorno.it - Molestie di Capodanno a Milano, i pm parlano con la turista belga: “Il suo è un racconto credibile”

– Le novità sulla notte die sugli episodi di violenza sessuale che avrebbero coinvolto una ventenne e altri cinque amici, tutti residenti in Belgio, arrivano dalla Procura che due giorni fa ha aperto ufficialmente il fascicolo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo contro ignoti. Dopo i primi tre giorni di intense indagini, la cui operatività è delegata alla Squadra mobile di, dal Quinto dipartimento spiegano che ilfornito della ragazza è ritenuto “dettagliato e”, inoltre precisa la procuratrice aggiunta Letizia Mannella che i filmati ci sono e sono tanti, le telecamere sono in tutti i punti in cui si sarebbe consumata l’aggressione. E ancora, che in questi giorni sono riusciti a entrare in contatto con la ragazza vittima degli abusi, anche grazie all’ufficiale di collegamento, e sono, peraltro, molto fiduciosi sulla possibilità di sentire in queste ore anche la versione di tutti e cinque gli amici della ventenne, di cui hanno già da giorni l’identità.