Mede bambino di 4 anni investito da un’auto picchia la testa | portato in fin di vita al Niguarda di Milano

(Pavia), 9 gennaio 2025 – Undi 4è in condizioni critiche dopo essere statoda una macchina questo pomeriggio in viale Garibaldi, in centro a. L’incidente si è verificato intorno alle 16 e 15. Il piccolo – da quanto si è appreso da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente – si trovava assieme alla madre sul marciapiede quando si è staccato dalla mano della madre, come a volte fanno i bambini ed è finito sulla strada. Qui è stato urtato dache stava passando in quel momento, che nell’impatto gli ha procurato dei gravi traumi alle gambe e un trauma cranico. I soccorsi Alla guida del veicolo un uomo di 60che si è subito fermato. Sul posto sono intervenute oltre all’ambulanza e all’automedica Ilè stato quindiin codice giallo al San Matteo di Pavia.