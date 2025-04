Inter-news.it - Musiala, doppio forfait con l’Inter? Stop shock per il Bayern Monaco!

L’infortunio di Jamalrisulta più grave del previsto e crea ulteriori problemi alin vista delscontro conin Champions League. Ecco l’entità e i tempi di recuperoTEGOLA! – I guai sembrano davvero non finire più per il, prossimo avversario europeo del. A pochi giorni dalla gara di Champions League valida per i quarti di finale, un’altra tegola colpisce la squadra di Vincent Kompany. Questa volta l’infortunio colpisce Jamal, costretto ad uscire al 54? della sfida di Bundesliga di ieri sera contro l’Augsburg. All’indomani del match arriva il referto medico, che non regala buone notizie al club tedesco in vista delconfronto europeo cone non solo., che tegola per il! Saltae non solo: le tempistiche per il recupero dall’infortunioI TEMPI DI RECUPERO – L’infortunio del giovane, che si aggiunge a quello di molti altri giocatori di Kompany, è più grave del previsto.